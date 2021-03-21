Во время спасения ребенка в Киеве, фото: Ричард Горда

https://racurs.ua/n152056-rebenka-s-pomoschu-spinninga-spasli-so-ldiny-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В Киеве с помощью спиннинга спасли ребенка, который на льдине отплыла от берега.

Инцидент произошел на Десенке — протоке реки Днепр, которая омывает Труханов остров с востока. Видео спасения ребенка двумя рыбаками, которые оказались рядом, опубликовал на своей странице пользователь социальной сети Фейсбук Ричард Горда.

Собирались домой, подбегает мужчина и спрашивает лодку. Зачем? Ребенок на льду. Хватаю спиннинг, — отмечает автор видео, — бросаю малому шнур. Метров 20 льдина уже отплыла от берега. Глубина здесь метров 10−15. Малый за шнур и тихонько вывел его к берегу вместе со льдом.

Отмечается, что ребенок в результате инцидента не пострадал.

То, что бросил и с первого раза попал, это благодарить надо Бога. Иначе не вижу. Второй попытки могло и не быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и будет иметь урок на всю жизнь, — отмечает Горда. — Это не первый у меня случай с детьми за последние шесть лет.

Напомним, в феврале на Херсонщине спасли школьников, которые дрейфовали на отколовшейся льдине.