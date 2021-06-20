Експерт пояснив, чому українцям приходитиме третя платіжка за газ. Фото: apostrophe.ua

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Третю платіжку за газ отримуватимуть українці. Доведеться платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Причина виникнення в Україні третьої платіжки за газ — це те, що вирішили розділити вартість транспортування газу і вартість обслуговування мереж. Про це розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його слова, раніше, коли користувач сплачував безпосередньо за газопостачання, у вартість 1 куб. м газу фактично закладалася вартість обслуговування мереж. У ціні були дві складові — вартість самого газу і вартість його доставки споживачеві, зокрема обслуговування мереж.

Виявилося, що після розділу платіжок — за доставку газу та сам газ, в містах у багатоквартирних будинках в цю вартість доставки і розподілу газу не була включена вартість обслуговування мереж всередині самого будинку.

Це може бути графа, може бути окремою платіжкою за умови, якщо, наприклад, власники будинку виберуть іншу компанію, яка буде обслуговувати мережу, котра має відповідну ліцензію, — зазначив Голубенко.

Він повідомив, що в тому разі, якщо самі споживачі не виберуть таку компанію, то внутрішньобудинкові мережі буде обслуговувати той самий оператор, який закріплений за конкретною територією відповідно до ліцензійних умов своєї діяльності.

Це як зараз розподіл і доставка: у когось будинок близько до газорозподільної станції, у когось за десятки кілометрів, але встановлюється єдиний тариф для певного регіону обслуговування, — наголошує експерт.



Нагадаємо, у «Нафтогазі» заявили, що ціну на газ у червні в рамках тарифного плану «Місячний» було розраховано, зважаючи на поточну ситуацію на ринку Європейського Союзу. Газовики запевняють, що усі клієнти газопостачальної компанії за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований», який пропонує кубометр природного газу за 7,96 грн із ПДВ.

Джерело: «Україна 24»