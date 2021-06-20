Эксперт объяснил, почему украинцам будет приходить третья платежка за газ. Фото: apostrophe.ua

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Третью платежку за газ будут получать украинцы. Придется платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Причина возникновения в Украине третьей платежки за газ — это то, что решили разделить стоимость транспортировки газа и стоимость обслуживания сетей. Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире телеканала «Украина 24».

По его слова, ранее, когда пользователь платил непосредственно за газоснабжение, в стоимость 1 куб. м газа фактически закладывалась стоимость обслуживания сетей. В цене были две составляющие — стоимость самого газа и стоимость его доставки потребителю, в частности обслуживание сетей.

Оказалось, что после раздела платежек — за доставку газа и сам газ, в городах в многоквартирных домах в эту стоимость доставки и распределения газа не была включена стоимость обслуживания сетей внутри самого дома.

Это может быть графа, может быть отдельной платежкой при условии, если, например, владельцы дома выберут другую компанию, которая будет обслуживать сеть, которая имеет соответствующую лицензию, — отметил Голубенко.

Он сообщил, что в том случае, если сами потребители не выберут такую компанию, то внутридомовые сети будет обслуживать тот же оператор, который закреплен за конкретной территорией в соответствии с лицензионными условиями своей деятельности.

Это как сейчас распределение и доставка: у кого-то дом близко к газораспределительной станции, у кого-то за десятки километров, но устанавливается единый тариф для определенного региона обслуживания, — отмечает эксперт.



Напомним, в «Нафтогазе» заявили, что цена на газ в июне в рамках тарифного плана «Месячный» была рассчитана, несмотря на текущую ситуацию на рынке Европейского Союза. Газовики уверяют, что все клиенты газоснабжающей компании по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану «Фиксированный», который предлагает кубометр природного газа при 7,96 грн с НДС.

Источник: «Украина 24»