Очередь на границе. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156401-sotni-ukraincev-zastryali-na-granice-pered-matchem-ukraina-avstriya-foto.html

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Матч Украина — Австрия, который запланирован на завтра, 21 июня, может пройти без сотен фанатов из Украины.

Украинцы массово застряли на границе с Молдовой в Рени из-за того, что у пограничников выбило электроэнергию. Об этом сообщил активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.



По его словам, сейчас в пробке уже три часа стоят люди, которые отправляются в Бухарест на футбол, где уже завтра будет играть украинская сборная. Причиной задержки пограничники называют сломанный генератор, из-за чего они не могут получить доступ к базам данных. Активист добавляет, что с другой стороны границы — в Молдове — свет есть.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина — Австрия, матч группового раунда финальной стадии Евро-2020, рассудят турецкие арбитры. Главным арбитром назначили Фжюнейта Чакыра.