Черга на кордоні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156401-tysyachi-ukrayinciv-zastryagly-na-kordoni-pered-matchem-ukrayina-avstriya-foto.html

Ракурс

Матч Україна — Австрія, який запланований на завтра, 21 червня, може пройти без сотень фанатів з України.

Українці масово застрягли на кордоні з Молдовою в Рені через те, що в прикордонників вибило електроенергію. Про це повідомив активіст Роман Сініцин на своїй сторінці в Facebook.





За його словами, наразі в заторі вже три години стоять люди, які рушають у Бухарест на футбол, де вже завтра гратиме українська збірна. Причиною затримки прикордонники називають зламаний генератор, через що вони не можуть отримати доступ до бази даних. Активіст додає, що з іншої сторони кордону — у Молдові — світло є.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна — Австрія, матч групового раунду фінальної стадії Євро-2020, розсудять турецькі арбітри. Головним арбітром призначено Фжюнейта Чакира.