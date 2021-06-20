В’їзд вантажівок обмежують у Києві — у чому причина

В’їзд вантажівок обмежують у Києві. Фото: УП

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В’їзд вантажівок до столиці раптово обмежили — причиною заборони в’їзду великовагового транспорту називають спеку.

Обмеження почнуть діяти вже сьогодні, о 14.00, на всіх під’їздах. Про це повідомляє прес-служба Київської місцевої державної адміністрації (КМДА).

Через перевищення денної температури повітря понад +28°C, із 10.00 до 22.00 обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, — розповіли в прес-службі.



Контролювати дотримання обмежень будуть патрульні поліцейські. Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Києві 20 червня передбачає дощ вночі та відсутність опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме +17…+19°, вдень — +28…+30°. Вітер східний, 7−12 м/с.