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На що витратять мільярди до річниці незалежності, розповіли в Кабміні. Фото: Znaj

На що витратять мільярди до річниці незалежності, розповіли в Кабміні

20 чер 2021, 13:41
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День незалежності в Україні відсвяткують за 5,4 млрд грн. У Кабінеті міністрів зазначили, що такі витрати передбачені не тільки на святкові урочистості, а і включають масштабні інфраструктурні проекти.

За ці гроші планують відремонтувати кілька регіональних аеропортів. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Модернізація шістьох регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ — Львів — Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів, — повідомили в прес-службі.

Наразі сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів та інших джерел, зокрема приватних інвестицій, грантів і донорської допомоги.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що святкування Дня незалежності України у 2021 році відбудеться з двома військовими парадами. Кабінет міністрів затвердив план заходів із підготовки і відзначення Дня прапора та 30-ї річниці незалежності України.

На День прапора відбудеться церемонія урочистого підняття державного прапора України за участю президента Володимира Зеленського місцевої влади. Жовто-сині стяги піднімуть у Києві та містах, де реалізовують проект «Найбільший державний прапор України». Також прапор піднімуть в українських посольствах та консульствах.

Джерело: Ракурс


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