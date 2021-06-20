На что потратят миллиарды к годовщине независимости, рассказали в Кабмине. Фото: Znaj

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День независимости в Украине отпразднуют по 5,4 млрд грн. В Кабинете министров отметили, что такие расходы предусмотрены не только на праздничные торжества, а и включают масштабные инфраструктурные проекты.

За эти деньги планируют отремонтировать несколько региональных аэропортов. Об этом говорится на сайте Минфина.

Модернизация шести региональных аэропортов, развитие европути Киев — Львов — Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет. Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов, — сообщили в пресс-службе.

Теперь сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн. Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов и других источников, в частности частных инвестиций, грантов и донорской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что празднование Дня независимости Украины в 2021 году состоится с двумя военными парадами. Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины.

В День флага состоится церемония торжественного поднятия государственного флага Украины с участием президента Владимира Зеленского власти. Желто-синие флаги поднимут в Киеве и городах, где реализуют проект «Самый большой государственный флаг Украины». Также флаг поднимут в украинских посольствах и консульствах.