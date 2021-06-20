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Въезд грузовиков ограничивают в Киеве. Фото: УП

Въезд грузовиков ограничивают в Киеве — в чем причина

20 июн 2021, 14:06
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Въезд грузовиков в столицу внезапно ограничили — причиной запрета для въезда большегрузного транспорта называют жару.

Ограничения начнут действовать уже сегодня, в 14.00, на всех подъездах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской местной государственной администрации (КГГА).

Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°C, с 10.00 до 22.00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, — рассказали в пресс-службе.


Контролировать соблюдение ограничений будут патрульные полицейские. Отметим, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Киеве 20 июня предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Температура воздуха ночью составит +17…+19°, днем — +28…+30°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Источник: Ракурс


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