Ребенок упал в шестиметровый колодец в Днепре. Фото: ГСЧС

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Ребенок упал в глубокий колодец — чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 20 июня, в городе Днепр.

Информацию о происшествии спасатели получили около 10.00. Позвонила женщина и рассказала, что на улице Артековской в открытый канализационный колодец упал мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию к месту происшествия, спасатели обнаружили 6-летнего ребенка в колодце на глубине около 6 м. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и обвязал мальчика веревкой. После этого они оба поднялись наверх по лестнице.

Спасенного мальчика осмотрели врачи и диагностировали ушиб пятки. Для дополнительного обследования ребенка направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, в марте в Киеве два рыбака с помощью спиннинга спасли ребенка, который уплыл на льдине от берега. Инцидент произошел на Десенке — проливе реки Днепр, омывающей Труханов остров с востока.