Летающий гоночный болид. Фото: devapps.ru

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Ракурс

Летающий гоночный автомобиль Alauda Mk3 впервые испытали.

Необычный болид, который был разработан компанией Alauda Aeronautics, тестировали на открытой местности в Южной Австралии под присмотром управления безопасности гражданской авиации. Испытания завершились успешно. Разработчики уже заявили, что планируют создать серию летающих автомобилей под брендом Airspeeder. Об этом сообщается на YouTube-канале Airspeeder.

Ожидается, что первые гонки серии EXA пройдут в трех локациях в разных точках планеты. Болидом дистанционно управляет оператор, для гонок будут выделены специальные трассы. Пилоты будут находиться в специальных тренажерах, а все участники получат идентичный по форме и размеру автомобиль. Правила гонки предусматривают, что заменять батареи и обслуживать болид можно во время пит-стопов, которые не должны превысить 20 секунд. Трасса отображается в электронном виде, а пилоты будут представлены в виде компьютерных аватаров, расположенных в кабине Alauda Mk3.

Летающее авто может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,8 сек., выдает максимальную мощность 320 кВт. ч и поднимается до 500 м над землей.

Напомним, летающий автомобиль PAL-V Liberty, разработанный нидерландскими специалистами, будет ездить по дорогам общего пользования. Управление транспортных средств Нидерландов уже предоставило этой машине разрешение на передвижение по дорогам страны.