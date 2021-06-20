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Ракурс
Армия Израиля. Фото: РИА Новости

Солдаты-невидимки появятся в армии Израиля — представлен новейший камуфляж

20 июн 2021, 18:59
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Невидимые солдаты появятся в израильской армии — компания Polaris Solutions разработала камуфляжную покрытие нового поколения.

Материал под названием Kit 300 разработали совместно с Министерством обороны Израиля, он обеспечивает многоспектральную маскировку. Авторы изобретения утверждают, что эта технология уникальна, а аналоги в мире сейчас отсутствуют. Лист материала для новейшего камуфляжа создали из различных металлов, полимеров и микроволокон. Испытания в армии показали, что солдат невозможно увидеть даже с помощью тепловизионного оборудования. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

По словам изобретателей, каждый лист создается под конкретные условия, а инженеры настраивают окраску и узор в зависимости от потребностей клиента и географии региона использования — можно сделать камуфляж для джунглей или пустыни.

Материалу можно придать трехмерные формы, а также сложить в компактный рулон. Он водонепроницаем, его можно использовать в качестве ноши для переноски раненых, поскольку он выдерживает вес до 250 кг.

Компания Polaris Solutions сейчас развивает идею плаща-невидимки, он может выйти на массовый рынок в ближайшее десятилетие.

Камуфляжное покрытие нового поколения разработали в Израиле. Фото: 4PDA

Камуфляжное покрытие нового поколения разработали в Израиле. Фото: 4PDA


Напомним, в Северной Корее показали новейшее оружие на масштабном военном параде по случаю завершения восьмого съезда правящей Трудовой партии. Впервые продемонстрировали новый тип баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

Источник: 4PDA

Источник: Ракурс


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