США продолжат вводить санкции против Nord Stream 2. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n156409-ssha-prodoljat-vvodit-sankcii-protiv-nord-stream-2-sovetnik-baydena.html

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Санкции против российского газопровода «Северный поток-2» продолжат вводить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран Европейского Союза. Ограничения американский лидер готов вводить против российских компаний, строящих газопровод. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Вопрос в том, будем ли мы непосредственно преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Он это делал и продолжит делать, — подчеркнул он.

Как известно, газопровод «Северный поток-2» — это газопровод, который должен соединить Германию и Россию через дно Балтийского моря. Этот проект угрожает транзиту газа через Украину, поскольку после запуска Nord Stream 2 Россия может отказаться от услуг украинской газотранспортной системы.

Напомним, представитель Государственного департамента США Нед Прайс отмечал, что Соединенные Штаты все еще считают российский газопровод плохой сделкой для европейских партнеров. Заявлялось, что Вашингтон продолжит прилагать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны».

Источник: CNN