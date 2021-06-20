Заморозку 100 млн дол. допомоги Україні підтвердив Білий дім. Фото: 1news.com.ua

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Білий дім заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн дол.

Пакет на цю суму передбачав додаткову допомогу. Вона передбачалася в тому разі, якщо Російська Федерація продовжить представляти безпосередню загрозу Україні. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Washington Post.

За словами радника Джо Байдена, у звітності була плутанина, а Сполучені Штати надали Україні допомогу в розмірі 275 млн дол. і пообіцяли виділити ще 100 млн дол., якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною.

Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн дол. — відзначив він.

Також чиновник запевнив, що США готові допомагати Україні в разі нової агресії Росії.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що США передумали постачати Україні пакет військової допомоги з летальною зброєю. Згодом Білий дім заперечив повідомлення про відмову постачання летальної зброї. Адміністрація Джо Байдена нагадала, що США надали пакет допомоги Україні розміром в 150 млн дол., включно із летальною зброєю, перед зустріччю Байдена та Путіна.

Загалом із 2014 року США надали Україні військову допомогу на понад 2,5 млрд грн. У 2021 році Штати передали українському флоту нові швидкісні катери та надувні човни.

Джерело: The Washington Post