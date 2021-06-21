Залишити Безоса в космосі закликають десятки тисяч людей

Джефа Безоса закликають залишити в космосі, фото: KITV

https://racurs.ua/ua/n156416-zalyshyty-bezosa-v-kosmosi-zaklykaut-desyatky-tysyach-ludey.html

Ракурс

Джеф Безос, засновник інтернет-гіганта Amazon та найбагатша людина світу, 20 липня планує відправитися у космос в межах першого космічного польоту корабля очолюваної ним приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.

Проте не всі хочуть, щоб Безос після цього повернувся на Землю. Загалом вже понад 56 тис. підписів зібрали дві петиції на порталі Change.org, які закликають не пускати Безоса назад на нашу планету, після того, як він опиниться у космосі:

петиція, яка стверджує, що Безос насправді є «злим володарем» під маскою успішного інтернет-бізнесмена, який «прагне глобального панування», зібрала вже понад 19,8 тис. підписів;

іншу петицію, в якій стверджується, що якщо мільярдери вирішили полетіти в космос, то «повинні залишитися там», підписали вже понад 36,5 тис. осіб.

Збір підписів до обох петицій триває.

Нагадаємо, Безос на космічному кораблі New Shepard 20 липня має піднятися на висоту 100 км над Землею, що є достатнім для того, щоб випробувати кількахвилинну невагомість та побачити кривизну планети.