Джеф Беззос і Уоллі Фанк. Фото: Intsgram

https://racurs.ua/ua/n156894-82-roky-chas-letity-v-kosmos-kogo-bere-bezos-na-new-shepard.html

Ракурс

Джеф Безос, американський мільярдер та засновник Amazon, відправиться в космос у компанії 82-річної льотчиці Уоллі Фанк.

Політ запланований на 20 липня. Про це сам мільярдер повідомив на своїй сторінці в Instagram.





Зазначається, що у 1960-х роках Фанк стала найкращою студенткою курсу астронавтів «Жінка в космосі». Пізніше проект став відомий як «Меркурій-13», він фінансувався приватним чином. До програми входили 13 жінок-пілотів, які бажали стати астронавтами й полетіти в космос, але політ скасували.

Прийшов час. Ласкаво просимо, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня як наш почесний гість, — написав Безос.

Фанк є першою жінкою-інспектором Федерального авіаційного управління США й першою жінкою-слідчим в області авіаційної безпеки американської Національної ради з безпеки на транспорті. Вона заявила, що має 19 тис. 600 годин нальоту й навчила пілотувати понад 3 тис. осіб.





Також вона стане найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі. Жінка поб'є рекорд покійного Джона Гленна, який той встановив у віці 77 років, відправившись у космос на борту корабля Discovery в 1998 році.





New Shepard — багаторазовий космічний корабель, який розробила створена Джефом Безосом компанія Blue Origin. Це пілотована капсула, що стартує вертикально за допомогою одноступеневої багаторазової ракети-носія. Для приземлення капсули використовують парашутну систему. Носій сідає вертикально завдяки своєму двигуну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джеф Безос полетить у космос під час запланованого на 20 липня першого космічного польоту корабля очолюваної ним приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.