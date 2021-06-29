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https://racurs.ua/n156728-kak-kupit-zemlu-v-ukraine-tri-shaga.html

Ракурс

Для покупки земли в Украине необходимо осуществить три базовых шага.

Подробности запуска свободного рынка земли с 1 июля рассказал заместитель главы Министерства экономики Тарас Высоцкий в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24».

На вопрос, как установить случаи, когда иностранцы покупают землю окольными путями через граждан Украины, Высоцкий отметил, что с 1 июля на сайте Госгеокадастра можно всем украинцам посмотреть данные земельного мониторинга. На ресурсе будет доступна информация, кто покупает землю, сколько и по какой цене.

Ведомство уполномочено делать этот мониторинг. И если будут выявляться нарушения, например, что иностранцы будут покупать окольными путями, тогда эта земля конфискуется в судебном порядке и принудительно отчуждается через электронные аукционы, — отметил чиновник.

По словам замминистра, четкие шаги по покупке земли описаны на сайте Минагропрома, на страницах в соцсетях Минагропрома и Госгеокадастра. Первый шаг — стоит проверить на публичной кадастровой карте, что земельный участок внесен, и на него есть вся документация. Второй шаг — обращение к нотариусу. Третий — прохождение проверки и непосредственно оформление сделки купли/продажи.

Напомним, в июне Кабмин утвердил порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным ст. 130 Земельного кодекса Украины. Покупателей земельных участков будет проверять нотариус, а продавцов — орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной земель.

Источник: «Украина 24»