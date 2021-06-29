Прогноз погоды на июль обнародовали синоптики. Фото: Факты

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Ракурс

Погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля.

Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Абсолютный минимум температуры воздуха в июле составляет 1−9° тепла, на побережье морей — 10−12° выше нуля, на высокогорье Карпат — до 1° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается 34−39° тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40−41° выше нуля, в горных районах 26−33° с отметкой плюс.

По данным синоптиков, среднее месячное количество осадков июля в западных, северных и Винницкой областях прогнозируется 62−119 мм, в Карпатах — 131−170 мм, на остальной территории страны — 37−75 мм.