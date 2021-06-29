На фарт? Зеленский позвонил в сборную в день игры со Швецией, фото — ОП

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Ракурс

На Евро 2020 29 июня сборная Украины по футболу проведет матч 1/8 финала турнира против Швеции. Матч в шотландском Глазго начнется в 22.00.

Президент Владимир Зеленский позвонил сборной Украины в день матча со Швецией. Глава государства решил позвонить игрокам, чтобы сказать, что «мы верим в вас и очень болеем». Во время звонка в зале был и президент Ассоциации украинского футбола Андрей Павелко. Он сидел возле главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев, — написал Зеленский в своих соцсетях.

Он также поздравил с днем ​​рождения вратаря сборной Андрея Пятова.

В другом матче дня встретятся фавориты Евро 2020 — сборные Англии и Германии.

28 июня Зеленский во время выступления в Верховной Раде внес проект закона о большом гербе Украины, а также пошутил о футболе — сказал, что ожидает от шведских футболистов демонстрации того, как сильно Швеция любит Украину.

Увидеть матч сборной Украины сегодня можно на ТРК «Украина».