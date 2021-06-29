Джо Байден заявил требования США к России и Путину. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n156725-bayden-zayavil-trebovaniya-ssha-k-rossii-i-putinu.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки могут сотрудничать с Российской Федерацией в некоторых вопросах.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Кроме того, американский лидер озвучил ряд требований к России и Владимиру Путину. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

Что касается России … Я очень ясно дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если окажутся правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и наш бизнес. Они сделали и то, и другое, и я сказал им, что мы ответим, и мы ответили, — отметил он.

Байден видит вопросы сотрудничества в США и РФ в вопросах борьбы с изменениями климата и нераспространения ядерного оружия, поскольку «это в наших общих интересах».

Вместе с тем, американский лидер пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

Напомним, президент США Джо Байден уверен, что президенту России Владимиру Путину не нужна холодная война с Соединенными Штатами. Также он подчеркнул, что Россия откажется от ядерного оружия и «передаст его в музей».