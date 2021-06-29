Джо Байден заявив вимоги США до Росії і Путіна. Фото: rbk.ru

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Сполучені Штати Америки можуть співпрацювати з Російською Федерацією у деяких питаннях.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден. Крім того, американський лідер озвучив низку вимог до Росії та Володимира Путіна. Про це він заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів, повідомляє прес-служба Білого дому.

Що стосується Росії … Я дуже ясно дав зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їх дії матимуть наслідки, якщо виявляться правдою. І вони виявилися правдою, тому я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і наш бізнес. Вони зробили і те, і інше, і я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли, — зазначив він.

Байден бачить питання співпраці в США та РФ у питаннях боротьби зі змінами клімату та нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки «це в наших спільних інтересах».

Разом з тим, американський лідер пообіцяв вжити відповідних заходів у разі кібератак та втручання в американську економіку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден упевнений, що президентові Росії Володимиру Путіну не потрібна холодна війна з Сполученими Штатами. Також він наголосив, що Росія відмовиться від ядерної зброї та «передасть її в музей».