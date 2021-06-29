Найдавніше вино в Європі знайшли вчені – подробиці

https://racurs.ua/ua/n156724-naydavnishe-vyno-v-ievropi-znayshly-vcheni-podrobyci-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили археологи, які проводять розкопки в доісторичному поселенні Дікілі Таш в північній Греції. Вони виявили, свідоцтва існування вина, датованого 4 тис. 300 роком до н.е.

Ймовірно, це найстаріші відомі сліди вина в Європі — вони на кілька сотень років старше, ніж сліди вина з Сицилії. Про це повідомляє Ancient Origins.

Поселення Дікілі Таш було заселене з 6 тис. 500 року до н.е. Тільки під час недавніх розкопок на цьому місці були виявлені ранній і середній неоліт.

Одним із доказів вживання вина в Дікілі Таш є наявність тисяч виноградних кісточок і виноградних вичавок на залишках всього лише одного будинку на цій ділянці.

За словами вчених, «нове вино готувалося в великій посудині всередині будинку, в той час, як сік був ферментований». Приблизно в 4 тис. 300 до н.е. спалахнула пожежа, що зруйнувала будинок.

Раніше дослідники знайшли вірменську виноробню, вік якої становить 6 тис. 100 років, і зразок вина з Сицилії віком 6 тис. років. За межами Європи вчені також виявили сліди китайського алкоголю, виготовленого з рису, меду і фруктів, його вік — 9 тис. років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найдавнішу пивоварню група американських і єгипетських археологів відкопала на території Абідоса (стародавнього міста Єгипту, а зараз археологічної зони).

Джерело: Ancient Origins