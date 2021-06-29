Виліт Франції і вісім голів у грі Іспанії – відео божевільного дня Євро-2020

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Ракурс

На Євро 2020 28 червня відбулося два матчі 1/8 фіналу. У них команди забили 14 голів, відбулося два камбека після рахунку 3:1 на останніх хвилинах, було призначено додатковий час в обох матчах.

Учора з Євро 2020 вилетів чинний чемпіон світу — збірна Франції.

Команда Дідьє Дешама програла перший тайм, але за перші 20 хвилин другого змела суперника, забивши тричі (двічі Бензема і гарний гол Погба). Утім, Швейцарія провела заміни, оживила гру і двічі забила в заключні 10 хвилин матчі, перевівши гру в овертайм.

Гра докотилася до серії пенальті. Суперники не хибили до останнього удару, а згодом Ян Соммер переграв в дуелі одного з найкращих гравців сучасності Кіліана Мбаппе.

Таким чином, збірна Швейцарія вперше з 1954 року пройшла в ¼фіналу великого турніру. На цій стадії команда зіграє з Іспанією, яка у не менш приголомшливому матчі перемогла Хорватію 5:3.

Цей матч розпочався із курйозного автоголу з центру поля. Іспанці вирвалися вперед 3:1, але знову ж таки на останніх хвилинах хорвати перевели гру в додатковий час. У ньому збірна Іспанії дотиснула хорватів.

Сьогодні на Євро зіграють заключні матчі стадії 1/8 фіналу: Англія — Німеччина та Україна — Швеція.