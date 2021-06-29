Вчені змішали вакцини Pfizer і AstraZeneca – яка ефективність. Фото: Укрінформ

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Чи можна змішувати вакцини від коронавірусу різних виробників, продовжують перевіряти вчені. Дослідники змішали препарати Pfizer і AstraZeneca — така комбінація забезпечила високу концентрацію антитіл.

Науковці з Оксфорда дослідили комбінацію вакцин, які вводилися з чотиритижневим інтервалом 830 учасникам. Змішані режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca. Про це повідомляє Reuters.

Введення Pfizer через чотири тижні після AstraZeneca викликало кращу імунну відповідь, ніж введення ще однієї дози AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, після якого вводили вакцину Pfizer, викликав кращу Т-клітинну відповідь, а також вищу відповідь антитіл, ніж у випадку, коли після Pfizer пацієнтам вводили AstraZeneca.

Професор з Оксфорда Метью Снейп зазначив, що результати дослідження можна використовувати для додання гнучкості вакцинації, але їх недостатньо, щоб рекомендувати ширший відхід від клінічно затверджених графіків.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca не варто пропонувати пацієнтам, які страждають від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів.

Джерело: Reuters