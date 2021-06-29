Тищенко має «сім’ю під прикриттям» і отримує мільйони з держбюджету. Фото: УП

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Микола Тищенко, скандальний депутат від «Слуги народу», потрапив у поле розслідування журналістів. Родину нардепа запідозрили у привласненні сотень мільйонів з бюджету.

Народний депутат має незадекларовану нерухомість — будинок, який його дружина називає домом, а сам нардеп говорить, що він туди їздить у гості. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Інші об'єкти — елітна квартира та частини бізнесу — оформлюються на членів широко не відомої родини на прізвище Сітак.

Окрім того, компанія сестри Тищенка ПП «Експрес-К» серед інших підрядників брала участь у будівництві столичного Подільсько-Воскресенського мосту. Будівництві, яке ніяк не завершиться. З бюджету, через вказівки Дениса Комарницького, її компанія отримала 16,5 млн грн.

За інформацією журналістів, чоловік сестри Герман Блінов управляє компанією «Еко-буд-трейд», яка отримала на будівництво мосту близько 6 млрд грн. Сама компанія нічого при цьому не будує, а просто розподіляє ці кошти далі серед інших компаній. Однією із них є компанія саме пана Германа ТОВ «Позитив-В». За останні роки вона отримала сотні мільйонів гривень на «будівництво» мосту.

Умовний грошовий фонд, який створив чоловік сестри Тищенко фінансував вибори партії «Слуга народу». Саме це і пояснює, чому у фракції готові терпіти будь-які витівки народного депутата.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тищенка підвезли до літака на зйомку прикордонники. Держслужбовці «чемно чекали», доки нардеп зніме відео і лише потім покинули летовище.