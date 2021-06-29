Тищенко имеет «семью под прикрытием» и получает миллионы из госбюджета. Фото: УП

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Николай Тищенко, скандальный депутат от «Слуги народа», попал в поле расследования журналистов. Семью нардепа заподозрили в присвоении сотен миллионов из бюджета.

Народный депутат имеет незадекларированную недвижимость — дом, который его жена называет домом, а сам нардеп говорит, что он туда ездит в гости. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Другие объекты — элитная квартира и части бизнеса — оформляются на членов широко неизвестной семьи по фамилии Ситак.

Кроме того, компания сестры Тищенко ООО «Экспресс-К» среди других подрядчиков участвовала в строительстве столичного Подольско-Воскресенского моста. Строительство никак не завершится. Из бюджета, по указанию Дениса Комарницкого, ее компания получила 16,5 млн грн.

По информации журналистов, муж сестры Герман Блинов управляет компанией «Эко-буд-трейд», которая получила на строительство моста порядка 6 млрд грн. Сама компания ничего при этом не строит, а просто распределяет эти средства дальше среди других компаний. Одной из них является компания именно господина Германа ООО «Позитив-В». За последние годы она получила сотни миллионов гривен на «строительство» моста.

Условный денежный фонд, который создал муж сестры Тищенко финансировал выборы партии «Слуга народа». Именно это и объясняет, почему во фракции готовы терпеть любые выходки народного депутата.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тищенко подвезли к самолету на съемку пограничники. Госслужащие «вежливо ждали», пока нардеп снимет видео и только потом покинули аэродром.