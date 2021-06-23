Тищенко подвезли к самолету на съемку пограничники – о чем его клип

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Ракурс

Николай Тищенко, народный депутат от партии «Слуга народа», задержал вылет самолета рейсом Киев — Ужгород в одном из столичных аэропортов. Он решил поснимать видео прямо перед взлетом.

Рейс задержали минимум на 10 минут, поскольку «слуга» отчитался о своем вылете в Закарпатье. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

Вылет в Ужгород из Киева задержали, потому что Коля Тищенко снимал видос из нескольких дублей. Должны были вылететь в 09.30. Сейчас 09.37, а самолет еще даже не поехал по рулежной дорожке, — написал он.

Глагола добавил, что «слуга» подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а на автомобиле Государственной пограничной службы Украины. Авто «вежливо ждало», пока Тищенко доснимет видео и только потом покинуло аэродром.

Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать? — отметил журналист.

Сам же Тищенко опубликовал короткий ролик, где рассказал о деолигархизации и пообещал делать все «как обещали».

Позже Государственная пограничная служба сообщила, что 23 июня вылет рейса самолета Киев — Ужгород не задерживался из-за того, что заместитель главы фракции «Слуги народа» Николай Тищенко записывал видео.

Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде, — отметили в ведомстве.



Данные портала Flight Radar свидетельствуют, что он вылетел на 13 минут позже (должен был в 09:30), однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше — в 11.20, а по расписанию должен был в 11.30.

Напомним, ранее во время поездки в Ужгород нардеп устроил разборки с местными таможенниками. Он заставлял и. о. главы местной таможни Николая Пожо комплементарно говорить о жителях Венгрии.