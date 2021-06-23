Мендель и Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n156501-kto-posle-mendel-v-ofise-prezidenta-gotovyat-reshenie-po-spikeru-zelenskogo.html

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Офис президента подготовил кандидатов на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, которые могут заменить Юлию Мендель.

Нового спикера определят до конца недели. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на собственные источники.

Сейчас выбирают между двумя кандидатами — ведущим телеканала «Украина 24» Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом и пиарщиком Александром Бондаренко. Решение примут в течение одного-двух дней. В частности, ранее в офисе Зеленского обещали представить нового спикера перед Днем журналиста, который отмечался 6 июня.

Один из источников «Бабеля» считает, что, скорее всего, должность получит Никифоров. Ранее он работал на европейском телеканале Euronews.

Бондаренко работал на «Громадськом радіо», вел политическую программу «Точка зору», работал на украинскую службу BBC, а затем на телеканале «Украина». В 2017 году Бондаренко прошел курс в Kyiv Academy of Media Arts и после стал руководителем спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию «Голос» во Львове.

Напомним, ранее мы сообщали, что на место спикера в Офисе президента рассматривают две кандидатуры. Тогда говорилось о действующем спикере Министерства иностранных дел (МИД) Олеге Николенко и о ведущем телеканала «Украина 24» Сергее Никифорове.

Источник: Бабель