Старинный замок, которому почти 3 тыс. лет, нашли в Турции. Фото: Bjørn Christian Tørrissen

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Археологи нашли остатки замка, построенного 2 тыс. 800 лет назад на высоте 2 тыс. 500 м, в турецкой провинции Ван.

Сооружение использовали преимущественно в средние века. В самом замке ученые обнаружили цистерну, стены и керамические остатки. Об этом пишет Hürriet Daily News.

Историческая памятка имеет большое значение из-за особенностей строительства. Археологи обнаружили, что «при строительстве стен в регионе использовались известняк и песчаник».

В сотрудничестве с университетом мы сделали важное открытие. Мы нашли новый замок, который свидетельствует о урартском периоде и средневековье. Это открытие взволновало нас с точки зрения туризма и культуры, — отметил мэр города Гюрпинар, где обнаружили замок.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании ищут охранника для замка почти необитаемом острове. Будущий офицер должен быть сдержанным и тактичным. В его обязанности будет входить охрана и обход доступных для посетителей помещений замка.

Источник: Hürriet Daily News