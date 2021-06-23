Старовинний замок, якому майже 3 тис. років, знайшли в Туреччині. Фото: Bjørn Christian Tørrissen

https://racurs.ua/ua/n156500-starovynnyy-zamok-yakomu-mayje-3-tys-rokiv-znayshly-v-turechchyni-foto.html

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Археологи знайшли рештки замку, побудованого 2 тис. 800 років тому на висоті 2 тис. 500 м, у турецькій провінції Ван.

Споруду використовували переважно в середні віки. У самому замку науковці виявили цистерну, стіни й керамічні залишки. Про це пише Hürriet Daily News.

Історична пам’ятка має велике значення через особливості будівництва. Археологи виявили, що «при будівництві стін у цьому регіоні використовувалися вапняк і піщаник».

У співпраці з університетом ми зробили важливе відкриття. Ми знайшли новий замок, який свідчить про урартський період і середньовіччя. Це відкриття схвилювало нас з точки зору туризму і культури, — відзначив мер міста Гюрпінар, де виявили пам’ятку.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії шукають охоронця для замку на майже безлюдному острові. Майбутній офіцер має бути стриманим і тактовним. До його обов’язків входитиме охорона та обхід доступних для відвідувачів приміщень замку.

Джерело: Hürriet Daily News