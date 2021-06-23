«Слуга» в ПАРЄ засумнівався в законності COVID-паспортів

https://racurs.ua/ua/n156498-sluga-v-parie-zasumnivavsya-v-zakonnosti-covid-pasportiv.html

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Нардеп «Слуги народу» Юрій Камельчук виступив 22 червня у Парламентській асамблеї Ради Європи. Парламентар, який раніше називав пандемію «змовою корпорацій», розповів про ковід-паспорти і сертифікати. Він вважає, що ці документи можуть обмежити права людини, але не допоможуть урядам вирішити «етичну проблему».

У тексті доповіді, яку Камельчук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, йдеться про те, що «роль вакцин у стримуванні розповсюдженні інфекції іще не встановлена», а доступність сироваток у світі обмежена.

На думку нардепа, запровадження Covid-паспортів може призвести до обмеження прав людини. «Слуга» вважає, що є питання щодо використання сертифікатів про щеплення для надання людям доступу до прав, послуг чи громадських місць.

Йдеться про значну частину людей, які таких сертифікатів не матимуть. Це порушує право на приватне життя людини, свободу віросповідання, доступ до роботи, житла чи освіти, — заявив у ПАРЄ депутат.



Камельчук пропонує знайти баланс, адже ковід-паспорти стануть поштовхом для відновлення економіки.

У січні цього року Камельчук заявив, що вакцини від COVID-19 містять інгредієнти, які вже призвели до смертей людей. Також він висловив сумніви в тому, що людям, які роблять щеплення від COVID-19 публічно, вводять саме вакцину. Згодом він продовжив називати коронавірус вигадкою.