Юрій Камельчук, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n156425-covid-skeptyk-zi-slugy-narodu-stane-spikerom-u-parie-schodo-kovidnyh-pasportiv.html

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Депутат зі «Слуги народу» Юрій Камельчук, відомий своїми резонансними заявами про те, що COVID-19 — це нібито вигадана хвороба, стане спікером на тему COVID-паспортів у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це Камельчук повідомив сьогодні, 21 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ, — зазначив Камельчук.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку, — додав він.

Камельчук раніше зробив кілька резонансних заяв, якими ставив під сумнів загрозу коронавірусу та ефективність вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19, — заявив він у грудні 2020 року в ефірі телеканалу «НАШ».

У січні цього року Камельчук заявив, що вакцини від COVID-19 містять інгредієнти, які вже призвели до смертей людей. Також він висловив сумніви в тому, що людям, які роблять щеплення від COVID-19 публічно, вводять саме вакцину.