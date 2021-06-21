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Ракурс
Юрий Камельчук, фото: Zaxid.net

COVID-скептик из «Слуги народа» станет спикером в ПАСЕ по ковидным паспортам

21 июн 2021, 15:04
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Депутат из «Слуги народа» Юрий Камельчук, известный своими резонансными заявлениями о том, что COVID-19 — это якобы выдуманная болезнь, станет спикером на тему COVID-паспортов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Камельчук сообщил сегодня, 21 июня, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ, — отметил Камельчук.

Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом, — добавил он.

Камельчук ранее сделал несколько резонансных заявлений, которыми ставил под сомнение угрозу коронавируса и эффективность вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.


Я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19, — заявил он в декабре 2020 года в эфире телеканала «НАШ».

В январе этого года Камельчук заявил, что вакцины от COVID-19 содержат ингредиенты, которые уже привели к смерти людей. Также он выразил сомнения в том, что людям, которые делают прививки от COVID-19 публично, вводят именно вакцину.

Источник: Ракурс


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