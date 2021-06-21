Птицы подвержены влиянию изменений климата, фото:

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Ракурс

Перелетные птицы в Северной Америке за последние четыре десятилетия стали меньше, а их крылья — чуть длиннее.

Это установили ученые из Университета Мичигана, сообщает издание EurekAlert.

Многочисленные исследования показывают, что птицы на континенте, по мере потепления климата, начали мигрировать раньше весной. Так, самые ранние весенние мигранты теперь прибывают почти на пять дней раньше, чем это было четыре десятилетия назад, в то время как самые ранние осенние мигранты направляются на юг примерно на 10 дней раньше, чем раньше.

Впрочем, последние осенние перелетные птицы отбывают на юг примерно на неделю позже, поэтому в целом продолжительность осеннего миграционного сезона значительно растянулась.

Ученые попытались установить, привело ли связанное с этим эволюционное давление на быструю миграцию и прибытие на места размножения к физическим изменениям, которые фиксируются в строении тела птиц:

более высокая температура в местах размножения должна давать преимущество птицам с меньшим телом (меньшие тела эффективнее рассеивают тепло);

увеличение длины крыльев может компенсировать меньший размер тела, позволяя птицам поддерживать миграцию за счет повышения эффективности полета.

В рамках своего исследования ученые проанализировали около 70 тыс. образцов тел птиц из 52 видов, которых собрали после столкновения со зданиями Чикаго во время весенних и осенних миграций между 1978 и 2016 годами.

Неожиданно оказалось, что хотя изменения в строении тел и в терминах миграции птиц происходят параллельно, они не являются прямо связанными между собой.

Мы обнаружили, что птицы меняются по размерам и форме независимо от изменений в сроках их миграции, что было странно, — подчеркивают исследователи.

Так что, по мнению ученых, прилетать раньше и осуществлять миграцию быстрее птицам помогают какие-то другие способы — например, более короткие и редкие остановки во время похода на север.

Могут быть другие коррективы, которые позволяют птицам мигрировать быстрее, о чем мы не задумывались, возможно, какая-то физиологическая адаптация, позволяющая более быстрый полет, который не вызывает перегрева птиц и потери слишком большого количества воды, — подчеркивают исследователи.

Напомним, американские ученые установили, что изменения климата приводят к утолщению листьев на растениях.