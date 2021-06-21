В Украину пришла продолжительная жара, фото:

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Ракурс

В Украине на этой неделе будет наблюдаться жаркая погода.

Об этом сегодня, 21 июня, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

Западноевропейские горячие градусы уже пришли к нам и поэтому на неделе готовьтесь у +30…+35 градусам в Украине! — подчеркивает Диденко.

По ее словам, уже завтра, 22 июня, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается жара +29…+ 33°. Немного свежее будет воздух над южной частью Украины, где температура будет находиться в пределах +23…+29°.

В частности, в Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30…+32°.

Горячая погода продлится всю неделю в столице, еще и будет поджаривать сильнее, — отмечает Диденко. — Станет легче дышать в Киеве 27 июня, градусы съедут до +25…+27°.

Ослабление жары в западных областях Украины ожидается в субботу, 26 июня. На следующий день, 27 июня, жара также спадет и в северных областях.

А 28 июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидаются +25…30 градусов, — отмечает Диденко.



Ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые также затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма.

Днем 22 июня в Украине погода преимущественно будет без осадков, лишь в западных и южных регионах возможны локальные короткие дожди.