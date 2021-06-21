В Україну прийшла тривала спека, фото:

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Ракурс

В Україні цього тижня спостерігатиметься спекотна погода.

Про це сьогодні, 21 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

Західноєвропейські гарячі градуси вже присунули до нас і тому на тижні готуйтеся до +30…+35 градусів в Україні! — наголошує Діденко.

За її словами, вже завтра, 22 червня, у більшості областей України впродовж дня очікується спека +29…+33°. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, де температура перебуватиме в межах +23…+29°.

Зокрема, у Києві 22 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30…+32°.

Гаряча погода триватиме увесь тиждень у столиці, ще й підсмажуватиме сильніше, — зазначає Діденко. — Стане легше дихати у Києві 27 червня, градуси з’їдуть до +25…+27°.

Послаблення спеки у західних областях України очікується у суботу, 26 червня. А наступного дня, 27 червня, спека також спаде і в північних областях.

А 28 червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25…+30 градусів, — зазначає Діденко.



Найближчої ночі на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні грозові дощі, які також зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму.

Вдень 22 червня в Україні погода переважно буде без опадів, лише у західних та південних регіонах можливі локальні короткі дощі.