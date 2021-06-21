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Ракурс
Євросоюз продовжив запроваджені проти Росії санкції, фото: «Репортёр»

«Кримські» санкції Євросоюз продовжив ще на рік

21 чер 2021, 12:59
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Європейський Союз ще на рік продовжив термін дії санкцій, запроваджених через окупацію Росією українського Криму.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

Таким чином, ці санкції діятимуть ще щонайменше до 23 червня 2022 року.

«Кримські» санкції стосуються імпорту з Криму, інфраструктурних та фінансових інвестицій до окупованого півострова, а також туризму.

Крім того, під обмеженнями перебуває експорт певних товарів і технологій для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Ці санкції вперше були запроваджені у червні 2014 року й з того часу термін їхньої чинності періодично продовжується.


ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права, — наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті Ради Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз також розширив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Ракурс


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