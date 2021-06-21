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Ракурс
Евросоюз продлил введеные против России санкции, фото: «Репортёр»

«Крымские» санкции Евросоюз продлил еще на год

21 июн 2021, 12:59
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Европейский Союз продлил на год срок действия санкций, введенных в связи с оккупацией Россией украинского Крыма.

Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Таким образом, эти санкции будут действовать еще как минимум до 23 июня 2022 года.

«Крымские» санкции касаются импорта из Крыма, инфраструктурных и финансовых инвестиций в оккупированный полуостров, а также туризма.

Кроме того, под ограничениями находится экспорт определенных товаров и технологий для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Эти санкции впервые были введены в июне 2014 года и с тех пор срок их действия периодически подливается.


ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права, — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Напомним, сегодня Евросоюз также расширил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Ракурс


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