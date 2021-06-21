Санкции против Лукашенко усилил Евросоюз

Александр Лукашенко, фото: RT

https://racurs.ua/n156421-sankcii-protiv-lukashenko-usilil-evrosouz.html

Ракурс

Европейский Союз ужесточил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сегодня, 21 июня, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС решил заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и восьми компаний.

Отмечается, что в санационном списке:

несколько белорусских бизнесменов;

члены семьи Лукашенко;

ректора;

прокуроры

судьи;

милиционеры;

высокопоставленные военнослужащие.

Детали относительно санкций сегодня будут официально опубликованы, добавил Йозвяк.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно представила новый план борьбы с режимом Лукашенко.