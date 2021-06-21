Санкции против Лукашенко усилил Евросоюз

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Александр Лукашенко, фото: RT
Санкции против Лукашенко усилил Евросоюзhttps://racurs.ua/n156421-sankcii-protiv-lukashenko-usilil-evrosouz.htmlРакурс
Европейский Союз ужесточил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сегодня, 21 июня, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
По его словам, ЕС решил заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и восьми компаний.
Отмечается, что в санационном списке:
- несколько белорусских бизнесменов;
- члены семьи Лукашенко;
- ректора;
- прокуроры
- судьи;
- милиционеры;
- высокопоставленные военнослужащие.
Детали относительно санкций сегодня будут официально опубликованы, добавил Йозвяк.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно представила новый план борьбы с режимом Лукашенко.
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