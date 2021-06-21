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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: RT

Санкции против Лукашенко усилил Евросоюз

21 июн 2021, 12:29
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Европейский Союз ужесточил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сегодня, 21 июня, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС решил заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и восьми компаний.

Отмечается, что в санационном списке:

  • несколько белорусских бизнесменов;
  • члены семьи Лукашенко;
  • ректора;
  • прокуроры
  • судьи;
  • милиционеры;
  • высокопоставленные военнослужащие.

Детали относительно санкций сегодня будут официально опубликованы, добавил Йозвяк.


Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно представила новый план борьбы с режимом Лукашенко.

Источник: Ракурс


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