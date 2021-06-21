Коронавирус часто приводит к потере обоняния и вкуса, фото: телеканал «Краснодар»

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Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 часто сопровождается потерей обоняния и вкуса у больных.

Британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, переболевших COVID-19, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на статью, опубликованную в medRxiv.

Исследование базировалось на данных проекта UK Biobank, в котором люди делятся своей медицинской информацией, среди которой и данные сканирования головного мозга.

Ученые проанализировали данные 782 людей, прошедших такое сканирование еще до эпидемии коронавируса. 394 из них впоследствии переболели COVID-19 (в основном с легкими или умеренными симптомами, только 15 нуждались в госпитализации).

Ученые попросили всех 782 человек еще раз пройти сканирование головного мозга. Оказалось, что даже у тех, кто переболел в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, отвечающих за распознавание вкусов и запахов:

левой парагиппокампальной извилине;

левой орбитофронтальной коре;

левой островковой коре.

Отмечается, что эти участки частично также связаны и с функциями мозга, отвечающими за память. Поэтому уменьшение в них серого вещества, по мнению ученых, может увеличить риск возникновения деменции в долгосрочной перспективе.

В то же время у тех, кто не болел COVID-19, таких изменений не наблюдалось.

Ученые отмечают, что пока не известно — является ли потеря серого вещества следствием распространения вируса в мозг или это результат воздействия каких-то других последствий болезни.

Источник: Reuters