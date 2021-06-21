Потеря обоняния и вкуса при коронавирусе — ученые установили причинуhttps://racurs.ua/n156420-poterya-obonyaniya-i-vkusa-pri-koronaviruse-uchenye-ustanovili-prichinu.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-19 часто сопровождается потерей обоняния и вкуса у больных.
Британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, переболевших COVID-19, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на статью, опубликованную в medRxiv.
Исследование базировалось на данных проекта UK Biobank, в котором люди делятся своей медицинской информацией, среди которой и данные сканирования головного мозга.
Ученые проанализировали данные 782 людей, прошедших такое сканирование еще до эпидемии коронавируса. 394 из них впоследствии переболели COVID-19 (в основном с легкими или умеренными симптомами, только 15 нуждались в госпитализации).
Ученые попросили всех 782 человек еще раз пройти сканирование головного мозга. Оказалось, что даже у тех, кто переболел в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, отвечающих за распознавание вкусов и запахов:
- левой парагиппокампальной извилине;
- левой орбитофронтальной коре;
- левой островковой коре.
Отмечается, что эти участки частично также связаны и с функциями мозга, отвечающими за память. Поэтому уменьшение в них серого вещества, по мнению ученых, может увеличить риск возникновения деменции в долгосрочной перспективе.
В то же время у тех, кто не болел COVID-19, таких изменений не наблюдалось.
Ученые отмечают, что пока не известно — является ли потеря серого вещества следствием распространения вируса в мозг или это результат воздействия каких-то других последствий болезни.
Источник: Reuters