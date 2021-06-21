Массовое отравление произошло на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление, фото: delo.ua

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Массовое отравление произошло в гостиничном комплексе в Ивано-Франковской области.

С предварительным диагнозом острая кишечная инфекция вчера, 20 июня, в Богородчанскую центральную районную больницу госпитализировали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Состояние здоровья госпитализированных — средней тяжести.

Госпитализированные — жители села Саджава Богородчанской территориальной общины. 17 июня они отдыхали в гостиничном комплексе в селе Диброва этой же ОТГ, сообщает издание «ПИК».

Отмечается, что двух человек госпитализировали 19 июня, еще восемь — 20 июня.

На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

Напомним, недавно в Харькове произошло массовое пищевое отравление среди посетителей сети ресторанов — постравшие употребляли суши. Массовое отравление привело к переполнению городской больницы — пациентов начали доставлять в райцентр.

Источник: «ПИК», ГСЧС