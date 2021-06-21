Масове отруєння сталося на Прикарпатті

В Івано-Франківській області сталося масове отруєння, фото: delo.ua

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Масове отруєння сталося в готельно-відпочинковому комплексі в Івано-Франківській області.

З попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція вчора, 20 червня, до Богородчанської центральної районної лікарні госпіталізували 10 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Стан здоров’я госпіталізованих — середньої важкості.

Госпіталізовані — жителі села Саджава Богородчанської територіальної громади. 17 червня вони відпочивали в готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва цієї ж ОТГ, повідомляє видання «ПІК».

Зазначається, що двох осіб госпіталізували 19 червня, ще вісьмох — 20 червня.

На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталося масове харчове отруєння серед відвідувачів мережі ресторанів — постраждали особи вживали суші. Масове отруєння призвело до переповнення міської лікарні — пацієнтів почали доставляти до райцентру.

Джерело: «ПІК», ДСНС