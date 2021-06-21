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Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС
Злива на Буковині розмила дороги та пошкодила мости (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156418-zlyva-na-bukovyni-rozmyla-dorogy-ta-poshkodyla-mosty-foto.htmlРакурс
На Буковині сильні зливи вчора, 20 червня, принесли значні руйнування.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Так, у Чернівецькому районі сталося:
- підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах;
- підтоплення 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах;
- часткове пошкодження дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км;
- пошкодження дорожнього покриття дев’яти мостів у 29 населених пунктах.
Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає. Сьогодні, 21 червня, рівень води поступово знижується. Станом на 7.00 ранку залишалися підтопленими:
- підвальні приміщення у 29 житлових будинках;
- 87 присадибних ділянок.
Також частково залишається без електропостачання село Вікно.
Наразі тривають роботи з відкачування води, до них залучені сім мотопомп.
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