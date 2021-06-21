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Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС

Злива на Буковині розмила дороги та пошкодила мости (ФОТО)

21 чер 2021, 10:44
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На Буковині сильні зливи вчора, 20 червня, принесли значні руйнування.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у Чернівецькому районі сталося:

  • підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах;
  • підтоплення 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах;
  • часткове пошкодження дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км;
  • пошкодження дорожнього покриття дев’яти мостів у 29 населених пунктах.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає. Сьогодні, 21 червня, рівень води поступово знижується. Станом на 7.00 ранку залишалися підтопленими:

  • підвальні приміщення у 29 житлових будинках;
  • 87 присадибних ділянок.

Також частково залишається без електропостачання село Вікно.

Наразі тривають роботи з відкачування води, до них залучені сім мотопомп.

Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС

Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС


Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС

Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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