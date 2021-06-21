Чернівецька область постраждала від негоди, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n156418-zlyva-na-bukovyni-rozmyla-dorogy-ta-poshkodyla-mosty-foto.html

Ракурс

На Буковині сильні зливи вчора, 20 червня, принесли значні руйнування.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у Чернівецькому районі сталося:

підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах;

підтоплення 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах;

часткове пошкодження дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км;

пошкодження дорожнього покриття дев’яти мостів у 29 населених пунктах.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає. Сьогодні, 21 червня, рівень води поступово знижується. Станом на 7.00 ранку залишалися підтопленими:

підвальні приміщення у 29 житлових будинках;

87 присадибних ділянок.

Також частково залишається без електропостачання село Вікно.

Наразі тривають роботи з відкачування води, до них залучені сім мотопомп.