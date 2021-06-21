У світі виявляють нові штами коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156417-sche-odnu-mutaciu-koronavirusu-vyyavyly-v-indiyi.html

Ракурс

В Індії виявили нову мутацію коронавірусу SARS-nCov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Цей штам зафіксували у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії, повідомляє видання The Hindustan Times.

Новий штам отримав назву «дельта плюс» (delta-plus), він утворився в результаті мутації поширеного у світі так званого «індійського» штаму коронавірусу, який офіційно називають «дельта» або B.1.617.2.

Наразі у штаті Махараштра зафіксували приблизно 20 випадків інфікування цим штамом. У Міністерстві охорони здоров’я Індії зазначають, що штам «дельта плюс» наразі викликає цікавість дослідників, проте ще не кваліфікується як такий, що «викликає занепокоєння».

Зібрані зразки нового штаму відправили на геномне дослідження, щоб встановити, чи може він стати домінантним варіантом коронавірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) нещодавно розповіли, який штам коронавірусу є найбільш заразним.

Джерело: The Hindustan Times