В мире обнаруживают новые штаммы коронавируса

https://racurs.ua/n156417-esche-odnu-mutaciu-koronavirusa-obnarujili-v-indii.html

Ракурс

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-nCov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Этот штамм зафиксировали в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии, сообщает издание The Hindustan Times.

Новый штамм получил название «дельта плюс», он образовался в результате мутации распространенного в мире так называемого «индийского» штамма коронавируса, который официально называют «дельта» или B.1.617.2.

В настоящее время в штате Махараштра зафиксировали около 20 случаев инфицирования этим штаммом. В Министерстве здравоохранения Индии отмечают, что штамм «дельта плюс» вызывает интерес исследователей, однако еще не квалифицируется как «вызывающий беспокойство».

Собранные образцы нового штамма отправили на геномное исследование, чтобы установить, может ли он стать доминантным вариантом коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения недавно рассказали, какой штамм коронавируса является наиболее заразным.

Источник: The Hindustan Times