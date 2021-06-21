Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС

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На Буковине сильные ливни вчера, 20 июня, принесли значительные разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Черновицком районе произошли:

подтопления дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах;

подтопления 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах;

частичное повреждение дороги местного значения общей протяженностью около 30 км;

повреждения дорожного покрытия девяти мостов в 29 населенных пунктах.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Сегодня, 21 июня, уровень воды постепенно снижается. По состоянию на 7.00 утра оставались подтопленными:

подвальные помещения в 29 жилых домах;

87 приусадебных участков.

Также частично остается без электроснабжения село Викно.

Продолжаются работы по откачке воды, в них задействованы семь мотопомп.