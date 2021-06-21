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Ракурс
Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС

Ливень на Буковине размыл дороги и повредил мосты (ФОТО)

21 июн 2021, 10:44
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На Буковине сильные ливни вчера, 20 июня, принесли значительные разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Черновицком районе произошли:

  • подтопления дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах;
  • подтопления 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах;
  • частичное повреждение дороги местного значения общей протяженностью около 30 км;
  • повреждения дорожного покрытия девяти мостов в 29 населенных пунктах.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Сегодня, 21 июня, уровень воды постепенно снижается. По состоянию на 7.00 утра оставались подтопленными:

подвальные помещения в 29 жилых домах;

  • 87 приусадебных участков.
  • Также частично остается без электроснабжения село Викно.

Продолжаются работы по откачке воды, в них задействованы семь мотопомп.

Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС

Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС


Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС

Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС

Источник: Ракурс


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