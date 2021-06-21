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Черновицкая область пострадала от непогоды, фото: ГСЧС
Ливень на Буковине размыл дороги и повредил мосты (ФОТО)https://racurs.ua/n156418-liven-na-bukovine-razmyl-dorogi-i-povredil-mosty-foto.htmlРакурс
На Буковине сильные ливни вчера, 20 июня, принесли значительные разрушения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в Черновицком районе произошли:
- подтопления дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах;
- подтопления 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах;
- частичное повреждение дороги местного значения общей протяженностью около 30 км;
- повреждения дорожного покрытия девяти мостов в 29 населенных пунктах.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Сегодня, 21 июня, уровень воды постепенно снижается. По состоянию на 7.00 утра оставались подтопленными:
подвальные помещения в 29 жилых домах;
- 87 приусадебных участков.
- Также частично остается без электроснабжения село Викно.
Продолжаются работы по откачке воды, в них задействованы семь мотопомп.
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