Коронавірус часто призводить до втрати нюху та смаку, фото: телеканал «Краснодар»

https://racurs.ua/ua/n156420-vtrata-nuhu-ta-smaku-cherez-koronavirus-ucheni-vstanovyly-prychynu.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 часто супроводжується втратою нюху та смаку у хворих.

Британські вчені з Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона встановили, що у людей, які перехворіли на COVID-19, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, котрі відповідають за розпізнавання запахів і смаків. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на статтю, опубліковану в medRxiv.

Дослідження базувалося на данних проекту UK Biobank, в якому люди діляться своєю медичною інформацією, серед котрої і дані сканування головного мозку.

Учені проаналізували дані 782 людей, які пройшли таке сканування ще до епідемії коронавірусу. 394 з них згодом перехворіли на COVID-19 (здебільшого з легкими чи помірними симптомами, лише 15 потребували госпіталізації).

Учені попросили усіх 782 людей ще раз пройти сканування головного мозку. Виявилося, що навіть у тих, хто перехворів у легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання смаків і запахів:

лівій парагіппокампальній звивині;

лівій орбітофронтальній корі;

лівій острівцевій корі.

Зазначається, що ці ділянки частково також пов’язані і з функціями мозку, котрі відповідають за пам’ять. Тож зменшення в них сірої речовини, на думку учених, може збільшити ризик виникнення деменції в довготривалій перспективі.

Водночас у тих, хто не хворів на COVID-19, таких змін не спостерігалося.

Учені зазначають, що наразі не відомо — чи є втрата сірої речовини наслідком поширення вірусу в мозок, чи результатом впливу якихось інших наслідків хвороби.

Джерело: Reuters