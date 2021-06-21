Санкції проти Лукашенка посилив Євросоюз

Олександр Лукашенко, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n156421-sankciyi-proty-lukashenka-posylyv-ievrosouz.html

Ракурс

Європейський Союз посилив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 21 червня, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, ЄС вирішив заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і восьми компаній.

Зазначається, що у санкційному списку:

кілька білоруських бізнесменів;

члени сім’ї Лукашенка;

ректори;

прокурори

судді;

міліціонери;

високопоставлені військовослужбовці.

Деталі щодо санкцій сьогодні будуть офіційно опубліковані, додав Йозвяк.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська нещодавно представила новий план боротьби з режимом Лукашенка.