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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: RT

Санкції проти Лукашенка посилив Євросоюз

21 чер 2021, 12:29
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Європейський Союз посилив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 21 червня, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, ЄС вирішив заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і восьми компаній.

Зазначається, що у санкційному списку:

  • кілька білоруських бізнесменів;
  • члени сім’ї Лукашенка;
  • ректори;
  • прокурори
  • судді;
  • міліціонери;
  • високопоставлені військовослужбовці.

Деталі щодо санкцій сьогодні будуть офіційно опубліковані, додав Йозвяк.


Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська нещодавно представила новий план боротьби з режимом Лукашенка.

Джерело: Ракурс


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