Санкції проти Лукашенка посилив Євросоюз

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Олександр Лукашенко, фото: RT
Санкції проти Лукашенка посилив Євросоюзhttps://racurs.ua/ua/n156421-sankciyi-proty-lukashenka-posylyv-ievrosouz.htmlРакурс
Європейський Союз посилив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 21 червня, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
За його словами, ЄС вирішив заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і восьми компаній.
Зазначається, що у санкційному списку:
- кілька білоруських бізнесменів;
- члени сім’ї Лукашенка;
- ректори;
- прокурори
- судді;
- міліціонери;
- високопоставлені військовослужбовці.
Деталі щодо санкцій сьогодні будуть офіційно опубліковані, додав Йозвяк.
Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська нещодавно представила новий план боротьби з режимом Лукашенка.
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