Птахи зазнають впливу змін клімату, фото:

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Ракурс

Перелітні птахи у Північній Америці за останні чотири десятиліття стали меншими, а їхні крила — трохи довшими.

Це встановили учені з Університету Мічигану, повідомляє видання EurekAlert.

Численні дослідження показують, що птахи на континенті, в міру потепління клімату, почали мігрувати раніше навесні. Так, найраніші весняні мігранти тепер прибувають майже на п’ять днів раніше, ніж це було чотири десятиліття тому, в той час як найраніші осінні мігранти прямують на південь приблизно на 10 днів раніше, ніж раніше.

Втім, останні осінні перелітні птахи відбувають на південь приблизно на тиждень пізніше, тож загалом тривалість осіннього міграційного сезону значно розтягнулася.

Учені спробували встановити, чи пов’язаний з цим еволюційний тиск на швидшу міграцію та прибуття на місця розмноження призвів до фізичних змін, які фіксуються в будові тіла птахів:

більш висока температура в місцях розмноження має надавати перевагу птахам з меншим тілом (менші тіла ефективніше розсіюють тепло);

збільшення довжини крил може компенсувати менший розмір тіла, дозволяючи птахам підтримувати міграцію за рахунок підвищення ефективності польоту.

В межах свого дослідження учені проаналізували близько 70 тис. зразків тіл птахів з 52 видів, яких зібрали після зіткнення з будівлями Чикаго під час весняних та осінніх міграцій між 1978 і 2016 роками.

Несподівано виявилося, що хоча зміни в будові тіл та у термінах міграції птахів відбуваються паралельно, вони не є прямо пов’язаними між собою.

Ми виявили, що птахи змінюються за розмірами та формою незалежно від змін у термінах їх міграції, що було дивно, — наголошують дослідники.

Тож, на думку вчених, прилітати раніше та здійснювати міграцію швидше птахам допомагають якійсь інші способи — наприклад, коротші та рідші зупинки під час походу на північ.

Можуть бути інші корективи, які дозволяють птахам мігрувати швидше, про що ми не замислювались, можливо, якась фізіологічна адаптація, яка може дозволити швидший політ, не викликаючи перегрівання птахів і втрати занадто багато води, — наголошують дослідники.



Нагадаємо, американські вчені встановили, що зміни клімату призводять до потовщення листя на рослинах.

Джерело: EurekAlert