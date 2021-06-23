«Слуга» в ПАСЕ усомнился в законности COVID-паспортов

https://racurs.ua/n156498-sluga-v-pase-usomnilsya-v-zakonnosti-covid-pasportov.html

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Нардеп «Слуги народа» Юрий Камельчук выступил 22 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы. Парламентарий, который ранее называл пандемию «заговором корпораций», рассказал о ковид-паспортах и сертификатах. Он считает, что эти документы могут ограничить права человека, но не помогут правительствам решить «этическую проблему».

В тексте доклада, который Камельчук обнародовал на своей странице в Facebook, говорится, что «роль вакцин в сдерживании распространении инфекции еще не установлена», а доступность сывороток в мире ограничена.

По мнению нардепа, введение Covid-паспортов может привести к ограничению прав человека. «Слуга» считает, что «есть вопросы» к использованию сертификатов о прививках для предоставления людям доступа прав, услуг или общественных мест.

Речь идет о значительной части людей, которые таких сертификатов не получат. Это нарушает право на частную жизнь человека, свободу вероисповедания, доступ к работе, жилью или образованию, — заявил в ПАСЕ депутат.



Камельчук предлагает найти баланс, поскольку ковид-паспорта все же станут толчком для восстановления экономики.

В январе этого года Камельчук заявил, что вакцины от COVID-19 содержат ингредиенты, которые уже привели к смерти людей. Также он выразил сомнения в том, что людям, которые делают прививки от COVID-19 публично, вводят именно вакцину. Позже он снова назвал коронавирус выдумкой.